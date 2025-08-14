Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры ударов по украинским цехам по производству ракет «Сапсан»

ВС РФ поразили четыре предприятия по производству ракетного комплекса «Сапсан», заблокировав ракетную программу.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны РФ показало кадры ударов ВС РФ по предприятиям по производству ракетного топлива и сборке ракетного оружия ВПК Украины.

Удары были нанесены с целью предотвращения создания ракетного комплекса «Сапсан».

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что поражены Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

Сообщалось, что Украина планировала с разрешения НАТО нанести удары «Сапсанами» вглубь России.

В результате ударов ВС РФ создание Украиной ракетной программы «Сапсан» заблокировано на длительный срок.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше