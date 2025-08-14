Появились кадры ударов по украинским цехам по производству ракет «Сапсан»

Минобороны РФ показало кадры ударов ВС РФ по предприятиям по производству ракетного топлива и сборке ракетного оружия ВПК Украины.
Удары были нанесены с целью предотвращения создания ракетного комплекса «Сапсан».
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что поражены Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.
Сообщалось, что Украина планировала с разрешения НАТО нанести удары «Сапсанами» вглубь России.
В результате ударов ВС РФ создание Украиной ракетной программы «Сапсан» заблокировано на длительный срок.
