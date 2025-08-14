Звезда популярного сериала 90-х заявил, что его изнасиловали двое мужчин

Звезда популярной мыльной оперы 80-х и 90-х годов прошлого века «Дома и в пути» Мэт Стивенсон заявил, что в возрасте 18 лет его изнасиловали двое мужчин, о своих переживаниях актер рассказал в интервью The Sydney Morning Herald.
По его словам, он искал работу и попал на презентацию «Как стать агентом по недвижимости». После мероприятия его будущий наставник предложил ему выпить, Стивенсон согласился. После нескольких глотков он почувствовал, что теряет сознание.
«Этот второй парень появился из ниоткуда. Я был парализован, я был сильным молодым парнем, я был хорошим спортсменом, но я был парализован», — рассказал актер.
Мужчины надругались над Стивенсоном. Артист очнулся на следующий день в пустой комнате.
Как отметил Стивенсон, он сразу же связался с отцом и рассказал о произошедшем. Однако отец решил не реагировать и сделал вид, что ничего не произошло.
На следующий день после инцидента актеру позвонили и сообщили, что он получил свою первую роль в сериале «Соседи».
Стивенсон стал популярным благодаря роли Адама Кэмерона в сериале «Дома и в пути», в мыльной опере он снимался с 1989 по 1994 год.
