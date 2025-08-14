За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров

За минувшие сутки 13 августа пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали 13 техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены четыре случая загорания сухой растительности и отработано шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в МЧС.