За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров

За минувшие сутки 13 августа пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали 13 техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены четыре случая загорания сухой растительности и отработано шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в МЧС.
На ликвидацию чрезвычайных ситуаций было направлено 312 специалистов и 78 единиц техники.
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности: в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в юго-восточных и других районах — высокая пожароопасность. Ведомство призывает жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Красном Сулине потушили пожар на площади 150 кв.м.
Вечером в среду произошел крупный пожар в Красном Сулине (подробнее).