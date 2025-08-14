Ричмонд
За сутки в Ростовской области потушили 17 пожаров

МЧС Ростовской области подвело итоги оперативной работы за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 13 августа пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировали 13 техногенных пожаров, в ходе которых был спасен один человек. Также предотвращены четыре случая загорания сухой растительности и отработано шесть дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в МЧС.

На ликвидацию чрезвычайных ситуаций было направлено 312 специалистов и 78 единиц техники.

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности: в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в юго-восточных и других районах — высокая пожароопасность. Ведомство призывает жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от разведения костров в опасных зонах.

