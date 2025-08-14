Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь входит в число стран с минимальным уровнем загрязнения природы

За последние 20 лет в Беларуси практически в семь раз уменьшен объем сброса недостаточно очищенных сточных вод и почти на четверть — объем использования пресной воды.

Источник: ОНТ

Экономический рост без негативного воздействия на окружающую среду — один из приоритетов государственной политики.

Беларусь входит в число стран с минимальным уровнем загрязнения природы. Высокий результат — за счет внедрения энерго-эффективных экологических технологий и оборудования, что позволяет снижать количество отходов, перерабатывать и использовать их в качестве возобновляемых источников энергии. Также более чем на 30 тысяч гектаров выросла площадь особо охраняемых природных территорий.

На сегодняшний день она составляет почти десятую часть Беларуси.