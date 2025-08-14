Беларусь входит в число стран с минимальным уровнем загрязнения природы. Высокий результат — за счет внедрения энерго-эффективных экологических технологий и оборудования, что позволяет снижать количество отходов, перерабатывать и использовать их в качестве возобновляемых источников энергии. Также более чем на 30 тысяч гектаров выросла площадь особо охраняемых природных территорий.