Раскрыт главный страх Европы перед саммитом на Аляске: чего так боятся лидеры ЕС

Politico: ЕС колеблется между надеждой и страхом перед встречей Трампа и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры испытывают противоречивые чувства в преддверии встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Как сообщает Politico, политики сочетают осторожные надежды с серьёзными опасениями относительно возможных результатов саммита.

Особую тревогу демонстрирует Украина и её ближайшие союзники. Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что испытывает «много страхов» по поводу предстоящих переговоров, хотя и добавил дипломатичное упоминание о надеждах, вероятно, чтобы не осложнять отношения с Вашингтоном.

Особое беспокойство у европейских союзников вызывает возможность договорённостей по Украине без участия Киева. Лидеры ЕС надеются убедить Трампа не соглашаться ни на какие условия.

Politico отмечает, что нынешняя ситуация вызывает ассоциации с саммитом 2018 года в Хельсинки, где Трамп, тогда начинающий президент, публично поддержал заявления Путина об отсутствии российского вмешательства в американские выборы, вопреки данным собственных спецслужб США.

Напомним, встреча двух лидеров РФ и США запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

