Семена из зон ЧС Ростовской области оказались непригодными для сева

Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Зеленского.
По информации специалиста по растениеводству, семена, полученные в этом году на фоне аномальных погодных условий, не только не отличаются высокой урожайностью, но и имеют небольшой вес. Это важный показатель содержания питательных веществ в семенах. В 2025 году масса 1 тыс. семян пшеницы составляет 30−35 гр.
Господин Зеленский отметил, что если аграрии пострадавших от засухи районов хотят получить высокий урожай в 2026 году, им придется закупать семена южнее Тихорецка, на Ставрополье или в регионах, расположенных к северу от Ростовской области.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 12 августа режим ЧС в связи с засухой на почве был введен на территории Мартыновского района. За минувшее лето чрезвычайные ситуации объявлялись еще на 20 территориях региона.