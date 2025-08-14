Семена из зон ЧС Ростовской области оказались непригодными для сева

По информации специалиста по растениеводству, семена, полученные в этом году на фоне аномальных погодных условий, не только не отличаются высокой урожайностью, но и имеют небольшой вес. Это важный показатель содержания питательных веществ в семенах. В 2025 году масса 1 тыс. семян пшеницы составляет 30−35 гр.