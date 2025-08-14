Ричмонд
Семена из зон ЧС Ростовской области оказались непригодными для сева

Выращенные в 2025 году в зонах ЧС Ростовской области семена пшеницы оказались непригодными для озимого сева под урожай 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Зеленского.

По информации специалиста по растениеводству, семена, полученные в этом году на фоне аномальных погодных условий, не только не отличаются высокой урожайностью, но и имеют небольшой вес. Это важный показатель содержания питательных веществ в семенах. В 2025 году масса 1 тыс. семян пшеницы составляет 30−35 гр.

Господин Зеленский отметил, что если аграрии пострадавших от засухи районов хотят получить высокий урожай в 2026 году, им придется закупать семена южнее Тихорецка, на Ставрополье или в регионах, расположенных к северу от Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 12 августа режим ЧС в связи с засухой на почве был введен на территории Мартыновского района. За минувшее лето чрезвычайные ситуации объявлялись еще на 20 территориях региона.