Мэр Москвы сообщил о планах реставрации главного здания Павловской больницы

Принято решение о разработке проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения — главного здания Павловской больницы, расположенного на Павловской улице (дом 25). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
«Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия. Здание на Павловской улице, 25 было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди. После завершения реставрации в здании площадью больше пяти тысяч квадратных метров расположится Флагманский волонтерский центр», — написал Мэр Москвы.
В здании Павловской больницы создадут:
— рабочее пространство для резидентов — волонтерских организаций, а также коворкинги, переговорные комнаты, библиотеку, лектории, зоны отдыха, кафе;
— многофункциональные залы для проведения мероприятий различных форматов, в том числе кинозал и театральную площадку;
— художественное пространство — арт-мастерские;
— медиапространство — контент-фермы и видеостудии;
— музыкальное пространство — студию звукозаписи и вокальный класс;
— спортивные и танцевальные залы;
— выставочные и VR-пространства;
— пресс-центр и типографию.