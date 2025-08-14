Мэр Москвы сообщил о планах реставрации главного здания Павловской больницы

«Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия. Здание на Павловской улице, 25 было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди. После завершения реставрации в здании площадью больше пяти тысяч квадратных метров расположится Флагманский волонтерский центр», — написал Мэр Москвы.