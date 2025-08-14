Ричмонд
Мэр Москвы сообщил о планах реставрации главного здания Павловской больницы

В здании разместят рабочее пространство для волонтерских организаций, залы для проведения мероприятий, арт-мастерские, пресс-центр и типографию.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Принято решение о разработке проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения — главного здания Павловской больницы, расположенного на Павловской улице (дом 25). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия. Здание на Павловской улице, 25 было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди. После завершения реставрации в здании площадью больше пяти тысяч квадратных метров расположится Флагманский волонтерский центр», — написал Мэр Москвы.

В здании Павловской больницы создадут:

— рабочее пространство для резидентов — волонтерских организаций, а также коворкинги, переговорные комнаты, библиотеку, лектории, зоны отдыха, кафе;

— многофункциональные залы для проведения мероприятий различных форматов, в том числе кинозал и театральную площадку;

— художественное пространство — арт-мастерские;

— медиапространство — контент-фермы и видеостудии;

— музыкальное пространство — студию звукозаписи и вокальный класс;

— спортивные и танцевальные залы;

— выставочные и VR-пространства;

— пресс-центр и типографию.

