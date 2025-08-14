Ричмонд
Новосибирские спасатели вытащили косулю, которая оказалась в реке

Животное застряло в воде, выбраться наверх самостоятельно возможности не было.

Команда «Тайфун» сегодня вновь была вызвана на экстренную операцию. По всей видимости, это не первая встреча животного со спасателями — заметив приближающийся катер, косуля быстро направилась к берегу и замерла возле бетонных плит, будто интуитивно чувствуя нашу готовность помочь.

Спасатели, действуя слаженно и осторожно, смогли аккуратно подвести плавсредство как можно ближе, чтобы минимизировать стресс для испуганного зверька. Один из сотрудников, облаченный в специальный костюм, осторожно приблизился к косуле, стараясь не напугать ее еще больше.

Животное, несмотря на пережитый страх, позволило себя взять, и вскоре уже находилось в безопасности на борту катера.