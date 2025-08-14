Ричмонд
Запреты на посещение лесов введены в пяти районах Брестской области

В некоторых районах страны действует третий и четвертый класс пожарной опасности в лесах, поэтому введены ограничения и запреты на их посещение.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси начало вводить запреты на посещение лесов из-за риска лесных пожаров, это следует из данных интерактивной карты ведомства.

Так, из-за четвертого класса пожарной опасности посещать леса строго запрещено в Брестском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском и Малоритском. Остальные районы Брестской области окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, что означает ограничения на посещение лесов.

Гомельская область также целиком попала под ограничения, а в Могилевской только два открытых района — Горецкий и Дрибинский, в других районах также действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.

В Минской области «зеленых» районов четыре — это Клецкий, Мядельский, Несвижский и Столбцовский. В остальных районах Минщины введенны ограничения.

Схожая ситуация и в Гродненской области, где под ограничения попали Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Зельвенский, Лидский, Свислочский и Слонимский.

На Витебщине обстановка ограничения введены только в шести районах. Среди них Дубровенский, Лепельский, Оршанский, Сенненский, Толочинский и Чашникский, остальные считаются открытыми.

На сегодня Белгидромет объявил желтый уровень опасности из-за высоких значений температуры воздуха. Дневная температура составит в четверг +22…+27°С, а по юго-западу страны воздух прогреется до +30°С. При этом осадки не прогнозируются.