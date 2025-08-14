Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске родильный дом «рассказывает» о рождении детей цветными огнями

Инициатива уже получила множество положительных отзывов.

Источник: Соцсети

В омском роддоме появилась трогательная традиция — здание подсвечивают в честь каждого новорожденного. Как только малыш появляется на свет, фасад больницы озаряется нежным светом: голубым для мальчиков и розовым для девочек.

«Эта подсветка создает особую атмосферу праздника не только для родителей, но и для всего персонала, — поясняют в медучреждении. — Прохожие тоже могут разделить радость, увидев цветное сияние».

Инициатива уже получила множество положительных отзывов в соцсетях. Многие горожане признаются, что теперь специально смотрят на здание роддома, надеясь увидеть «сигнал» о новом маленьком омиче.

Ранее мы сообщали, что в Омской области за июль родилось больше мальчиков, чем девочек.