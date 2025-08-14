В Омске родильный дом «рассказывает» о рождении детей цветными огнями

В омском роддоме появилась трогательная традиция — здание подсвечивают в честь каждого новорожденного. Как только малыш появляется на свет, фасад больницы озаряется нежным светом: голубым для мальчиков и розовым для девочек.
«Эта подсветка создает особую атмосферу праздника не только для родителей, но и для всего персонала, — поясняют в медучреждении. — Прохожие тоже могут разделить радость, увидев цветное сияние».
Инициатива уже получила множество положительных отзывов в соцсетях. Многие горожане признаются, что теперь специально смотрят на здание роддома, надеясь увидеть «сигнал» о новом маленьком омиче.
Ранее мы сообщали, что в Омской области за июль родилось больше мальчиков, чем девочек.