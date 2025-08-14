Ричмонд
Politico: У Киева пять требований перед встречей Трампа и Путина

Украина сформулировала пять ключевых условий урегулирования конфликта с Россией. Их планируется обсудить на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает Politico.

Первое требование — устойчивое прекращение огня до любых переговоров о территориальных уступках. Киев готов обсуждать обмен землями только после согласия Москвы на перемирие, тогда как Россия настаивает на отводе войск перед прекращением огня. Второе — компенсация ущерба, оцениваемого в 500 миллиардов — один триллион долларов, при том что в Европе заморожено около 200 миллиардов долларов российских активов, судьба которых пока не определена. Москва считает любые действия с ними хищением.

Третье условие — получение гарантий безопасности. Ранее Киев добивался членства в НАТО, но после слов Трампа о невозможности такого варианта рассчитывает на альтернативные меры и сохранение санкций до их предоставления.

Четвертым и пятым пунктами являются сохранение ограничений против России и возвращение военнопленных и детей. Последний вопрос уже приносил результаты в рамках переговоров в Стамбуле, включая обмен телами погибших, передает издание.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Что известно об этом месте — в материале «Вечерней Москвы».

