Politico: У Киева пять требований перед встречей Трампа и Путина

Первое требование — устойчивое прекращение огня до любых переговоров о территориальных уступках. Киев готов обсуждать обмен землями только после согласия Москвы на перемирие, тогда как Россия настаивает на отводе войск перед прекращением огня. Второе — компенсация ущерба, оцениваемого в 500 миллиардов — один триллион долларов, при том что в Европе заморожено около 200 миллиардов долларов российских активов, судьба которых пока не определена. Москва считает любые действия с ними хищением.