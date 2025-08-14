ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске

В ЖКХ Минска сообщили, что забор проб проводится семь дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Вместе с тем параллельно с лабораторным контролем, качество воды также отслеживается и при помощи онлайн-приборов. Они проводят измерения и дают возможность иметь актуальную информацию про качество воды в режиме реального времени.