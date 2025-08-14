ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минское городское жилищное хозяйство».
«Более 17 тысяч проб отобрано для проведения исследований качества воды с начала 2025 года», — уточнили в пресс-службе.
В Минске состояние воды анализируется по 60 показателям, из которых четыре являются микробиологическими, три — радиологическими и 53 — физико-химическими. В организации добавили, что качество воды находится под контролем на всем пути ее движения, то есть от водоисточника до конечного потребителя.
В ЖКХ Минска сообщили, что забор проб проводится семь дней в неделю более чем в 1000 точках отбора. Вместе с тем параллельно с лабораторным контролем, качество воды также отслеживается и при помощи онлайн-приборов. Они проводят измерения и дают возможность иметь актуальную информацию про качество воды в режиме реального времени.
В пресс-службе обратили внимание, что приборы в круглосуточном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды. Информация с анализаторов поступает в единую информационную систему, при помощи которой специалисты могут быстро принять решение, связанное с изменением технологических режимов очистки.
«Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны столичных квартир, всем нормативам санитарно-гигиенической безопасности», — подчеркнули в ЖКХ Минска.
