Свыше 43 миллионов туристического налога собрали в Новосибирске

Туристический налог действует с начала 2025 года. Обязанность по его уплате возложена на владельцев отелей и других объектов размещения, включая как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей. Администрация города предполагает, что к концу года поступления от этого налога достигнут приблизительно 150 миллионов рублей. За второй квартал в казну поступило около 23 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на совершенствование туристической инфраструктуры, включая создание новых маршрутов и обустройство зон для гостей города.