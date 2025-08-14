Свыше 43 миллионов туристического налога собрали в Новосибирске

Налог для гостей города был введен с 1 января 2025 года.
За первые полгода 2025 года городской бюджет Новосибирска пополнился на 43,6 миллиона рублей благодаря введенному туристическому сбору. Об этом проинформировал градоначальник Максим Кудрявцев.
Туристический налог действует с начала 2025 года. Обязанность по его уплате возложена на владельцев отелей и других объектов размещения, включая как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей. Администрация города предполагает, что к концу года поступления от этого налога достигнут приблизительно 150 миллионов рублей. За второй квартал в казну поступило около 23 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на совершенствование туристической инфраструктуры, включая создание новых маршрутов и обустройство зон для гостей города.
Новосибирская область входит в первую десятку наиболее востребованных туристических направлений в России. В 2024 году регион принял 3,4 миллиона туристов. За первые шесть месяцев текущего года область посетили более 1,5 миллиона человек, что почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.