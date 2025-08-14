Суд запретил распространять среди детей и подростков 5 песен «Ленинграда»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять среди детей и подростков пять песен группы «Ленинград». Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции.
Под запрет попали композиции «Кандидат», «Нет ***» (нецензурное слово), «Оспа», «Русские» и «Ч. П. Х.».
Суд признал выводы экспертов, которые выявили в данных песнях признаки «нарушения законодательства в виде побуждения к насильственным действиям и к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».
Инициатором запрета стала занимавшая пост сенатора России Маргарита Павлова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал оштрафовать лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова на несколько миллионов рублей за употребление в песнях матерных слов.