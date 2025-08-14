Накануне учебного года семьям с детьми напомнили о положенной помощи

На помощь могут рассчитывать многодетные семьи и родители с официально подтвержденными низкими доходами, уточнила сенатор. В частности в столице в этом году компенсируют стоимость школьной формы в размере 13 257, в Санкт-Петербурге эта сумма составляет 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей.