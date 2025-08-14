Накануне учебного года семьям с детьми напомнили о положенной помощи

В преддверии нового учебного года россиянам напомнили о финансовой и другой помощи, которую оказывает государство семьям с детьми-школьниками. Об этом изданию aif.ru рассказала председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова.
Помощь оказывается региональными властями. В каждой области поддержка организована по-своему. В каких-то населенных пунктах помогают собрать первачков в школу, где-то помогают с приобретением школьной формы.
На помощь могут рассчитывать многодетные семьи и родители с официально подтвержденными низкими доходами, уточнила сенатор. В частности в столице в этом году компенсируют стоимость школьной формы в размере 13 257, в Санкт-Петербурге эта сумма составляет 10 461 рубль, в Рязанской области — 4 180 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 095 рублей.
Для получения финансовой помощи на покупку формы понадобится подать пакет документов через МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги». Одним из условий участия в программе является постоянная регистрация в своем регионе.
