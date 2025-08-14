Сообщество русских релокантов в Берлине теперь является нежелательной в России

Ранее российские исполнители высказали своё недовольство идеей запрета песен иностранных агентов. К примеру, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что нет смысла запрещать музыку, если в ней нет никакой антироссийской пропаганды. Он отметил, что с тем же успехом была бы запрещена и группа Кино с их песней «Перемен!».