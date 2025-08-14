Для трети россиян отпуск будет продолжаться и после 1 сентября

Каждый третий житель России (33%) возвращается из летнего отпуска только после начала учебного года. У некоторых это оборачивается пропуском важных дат: 4% не успевают на школьную линейку, а 14% — на первые дни занятий в университете. Тем не менее 15% уверены, что отпуск никак не мешает их учёбе или работе. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование сервиса «Купибилет».