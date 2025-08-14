Для трети россиян отпуск будет продолжаться и после 1 сентября

Каждый третий житель России (33%) возвращается из летнего отпуска только после начала учебного года. У некоторых это оборачивается пропуском важных дат: 4% не успевают на школьную линейку, а 14% — на первые дни занятий в университете. Тем не менее 15% уверены, что отпуск никак не мешает их учёбе или работе. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование сервиса «Купибилет».
Кроме того, отмечается, что 48% опрошенных планируют отдых, ориентируясь прежде всего на удобные билеты. На втором месте — совпадение отпусков с графиком родителей или второй половинки.
Ещё 21% намеренно уезжают позже, чтобы избежать толп и очередей в популярных местах. А 5% признаются: сентябрьские перелёты просто обходятся дешевле.
Также отмечается, что всё больше людей перестают смотреть на календарь как на главный ориентир для путешествий. На первый план выходят цена, комфорт и загруженность рейсов.
