Минздрав России разъяснил новые правила психиатрического освидетельствования работников

Речь идет о работниках профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью: транспорт, правоохранительные органы, пищевая промышленность, общественное питание, образование и другие. До 2022 года все сотрудники этих сфер проходили обязательное психиатрическое освидетельствование раз в пять лет. Минздрав подчеркивает, что изменения направлены на снижение административной нагрузки и избыточных обследований. С 2022 года число работников, проходящих обязательное психиатрическое освидетельствование, было значительно сокращено.