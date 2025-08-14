Uzbekistan Airways изменила график рейсов из Ташкента в Москву

Так рейс HY601 из столицы Узбекистана в московский аэропорт «Домодедово» будет выполнен в 21:15. Приземление в столице РФ — 23:20.
Борт HY602 вылетит из «Домодедово» в 00:40 и прибудет в Ташкент в 6:20.
Также 14 августа рейс HY613 из Ташкента вылетит во «Внуково» в 19:00. Посадка в аэропорту Москвы — в 21:20. Обратный рейс (HY614) намечен на 22:30, приземление в аэропорту Ташкента ожидается в 04:25.
Напомним, что днем ранее узбекистанский авиаперевозчик объявил об измененном графике маршрутов между столицами Узбекистана и России.