Uzbekistan Airways изменила график рейсов из Ташкента в Москву

Также 14 августа рейс HY613 из Ташкента вылетит во «Внуково» в 19:00. Посадка в аэропорту Москвы — в 21:20. Обратный рейс (HY614) намечен на 22:30, приземление в аэропорту Ташкента ожидается в 04:25.