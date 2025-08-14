Багреева: закупки в регионах на портале поставщиков достигли 10 млрд рублей

В первом полугодии московские заказчики заключили более 34 тыс. контрактов с региональными предпринимателями на столичном портале поставщиков. Общий объем закупок составил около 10 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года, об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Заместитель мэра напомнила, что портал поставщиков Москвы доступен бизнесу по всей России — контракты заключаются дистанционно с помощью электронного документооборота и цифровой подписи.
«Наиболее востребованными были строительные и хозяйственные товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, информационно-технологическая продукция и электроника, медицинские изделия. По этим категориям заключены контракты на 8,8 млрд рублей, что составляет 88% от общего объема заключенных с регионами сделок», — сообщила Багреева.
Сотрудничество столицы с региональными поставщиками выгодно всем участникам госзакупок: предприниматели получают возможность расширять бизнес и принимать участие в закупках малого объема, а заказчики — оперативно приобретать нужные товары, работы и услуги, удовлетворяя текущие потребности и экономя бюджетные средства.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что самыми активными региональными поставщиками столицы в первом полугодии стали Московская область, Тюменская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. «С ними провели 82% сделок от общего числа заключенных контрактов на сумму 8,2 млрд рублей», — добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что общий объем закупок на столичном портале поставщиков в первом полугодии этого года составил почти 58 млрд рублей.