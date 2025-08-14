Багреева: закупки в регионах на портале поставщиков достигли 10 млрд рублей

В первом полугодии московские заказчики заключили более 34 тыс. контрактов с региональными предпринимателями на столичном портале поставщиков. Общий объем закупок составил около 10 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года, об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.