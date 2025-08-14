Скачки магнитного поля и давления: чего ждать метеозависимым 15 августа

15 августа геомагнитная обстановка будет слегка возбужденной.
Август 2025 остается в целом спокойным в плане магнитных бурь, но 15 августа магнитосфера Земли будет слегка возбужденной, что может отразиться на самочувствии метеозависимых. Будет ли магнитная буря 15 августа 2025, каким будет атмосферное давление — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в августе 2025.
В первой половине августа Солнце еще показывало вспышки, но сильных событий было немного. С 10 по 13 августа на поверхности Солнца произошло несколько вспышек средней мощности, самая сильная — M1.8 — 11 августа утром. Иногда Земля попадала под влияние корональных дыр, из-за чего магнитное поле немного колебалось, но серьезных бурь не было.
С утра 15 августа наблюдается заметное снижение солнечной активности. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, скорость солнечного ветра рядом с Землей пошла вниз примерно с 8 утра. Планета выходит из потоков солнечной плазмы, которые были в конце прошлой недели.
«Солнце остается активным — на звезде продолжает наблюдаться большое число центров активности, в том числе новых, быстро растущих. Но крупных вспышек в ближайшие два-три дня ждать не стоит. Геомагнитная обстановка почти вернулась в “зеленую зону”, серьезных возмущений пока нет», — сообщили в организации.
Прогноз магнитных бурь на 15 августа 2025.
Магнитосфера Земли 15 августа будет находиться на умеренно спокойном уровне — примерно 4 балла. Это выше обычного, но все еще безопасно.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ:
38% вероятности, что день пройдет спокойно, без заметных возмущений;35% — магнитосфера будет слегка возбужденной, возможны небольшие колебания;27% — шанс сильной магнитной бури, но вероятность серьезных нарушений невелика.
Индекс AP прогнозируется на уровне 10. Это показатель общего состояния геомагнитной активности: чем выше число, тем сильнее возмущения магнитного поля.
Также солнечный поток F10.7 ожидается около 140 единиц. Этот индекс отражает уровень радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см и помогает оценивать, насколько активно Солнце влияет на атмосферу и магнитное поле Земли. Чем выше F10.7, тем выше вероятность возмущений в магнитосфере.
Атмосферное давление 15 августа 2025.
По данным Гидрометцентра, 15 августа атмосферное давление будет таким:
Москва — 751 мм рт. ст. Санкт-Петербург — 764 мм рт. ст.
Это немного выше среднего. В сочетании с умеренной активностью магнитного поля у некоторых людей может появиться легкая усталость, головная боль или слабость. Но серьезных проблем со здоровьем не ожидается. День пройдет спокойно, колебания давления лишь немного усиливают эффект магнитных бурь.
Прогноз магнитных бурь на остаток августа 2025.
15−18 августа — магнитосфера будет слегка активной, Kp в среднем 3−3,5 балла. Это «зеленый» уровень: возможны умеренные колебания, опасных бурь нет.19−20 августа — ожидается повышение активности до «желтого» уровня, Kp может достигать 4 баллов. Возможны кратковременные магнитные возмущения, небольшие колебания поля.21−27 августа — геомагнитная обстановка станет спокойной, Kp 2−3 балла. Это нормальный фон, серьезных нарушений не предвидится.28−30 августа — активность снова возрастет до «оранжевого» уровня, Kp около 4 баллов. Магнитосфера будет более активной, возможны кратковременные бурные всплески.31 августа — ситуация стабилизируется, «зеленый» уровень, Kp около 3 баллов.
Важно помнить: точный прогноз на срок более трех дней делать сложно — солнечная активность может измениться за считанные часы. В целом, август обещает быть относительно спокойным: сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитные бури: как возникают.
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли из-за активности Солнца. Они возникают, когда на Солнце появляются вспышки или корональные дыры, и поток солнечной плазмы достигает планеты через 1−3 дня.
Во время бурь у метеочувствительных могут появляться головная боль, усталость, слабость или бессонница. Для техники возможны сбои в работе спутников, навигации и радиосвязи, но обычно они кратковременные.
Главный показатель магнитных бурь — индекс Kp от 0 до 9. 0−2 означает спокойное поле, 3−4 — умеренные колебания, 5−6 — заметная буря, а 7−9 — сильная. Также есть индекс AP, который показывает среднюю активность за сутки, и F10.7 — уровень солнечного радиоизлучения, влияющий на магнитное поле.
Бури чаще всего случаются во время повышенной солнечной активности. Даже при умеренных бурях большинство людей ощущают лишь легкий дискомфорт. Сильные и длительные бури случаются редко.
Как пережить магнитную бурю.
Пока данных, что магнитные бури опасны для здоровья, нет. Но многие отмечают, что появляются усталость, головные боли, слабость или бессонница. Чтобы чувствовать себя лучше, хорошо высыпайтесь, не перенапрягайтесь физически и делайте легкие прогулки на свежем воздухе.
Следите за питанием: ешьте легкую пищу, меньше кофе и алкоголя. Пейте достаточно воды и избегайте резких перепадов температуры. Если есть хронические болезни, контролируйте давление и принимайте привычные лекарства. Старайтесь не планировать на день бури тяжелую работу и стрессовые дела. Уделяйте время спокойным занятиям или хобби.