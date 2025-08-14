Скачки магнитного поля и давления: чего ждать метеозависимым 15 августа

В первой половине августа Солнце еще показывало вспышки, но сильных событий было немного. С 10 по 13 августа на поверхности Солнца произошло несколько вспышек средней мощности, самая сильная — M1.8 — 11 августа утром. Иногда Земля попадала под влияние корональных дыр, из-за чего магнитное поле немного колебалось, но серьезных бурь не было.