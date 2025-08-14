Сальдо: Киев выводит с Карантинного острова Херсона переодетых бойцов ВСУ

Киев выводит с Карантинного острова в Херсоне военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о передислокации ВСУ из микрорайона Херсона «Корабел».
По данным Сальдо, ВСУ под видом гражданских пытаются вывести с Карантинного острова боевиков и боевую технику. Он отметил, что противник опасается, что в случае активных действий ВС РФ будет отрезан. «И правильно делает», — добавил Сальдо.
Ранее он сообщил, что Киев завершил эвакуацию населения из подконтрольного ему микрорайона «Корабел». Губернатор отмечал, что ВСУ превратили Карантинный остров в военную базу.