Сальдо: Киев выводит с Карантинного острова Херсона переодетых бойцов ВСУ

Губернатор Херсонской области рассказал, что ВСУ под видом гражданских начали передислокацию военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Киев выводит с Карантинного острова в Херсоне военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противник начал активно под видом гражданских осуществлять передислокацию военнослужащих, одетых по гражданке», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о передислокации ВСУ из микрорайона Херсона «Корабел».

По данным Сальдо, ВСУ под видом гражданских пытаются вывести с Карантинного острова боевиков и боевую технику. Он отметил, что противник опасается, что в случае активных действий ВС РФ будет отрезан. «И правильно делает», — добавил Сальдо.

Ранее он сообщил, что Киев завершил эвакуацию населения из подконтрольного ему микрорайона «Корабел». Губернатор отмечал, что ВСУ превратили Карантинный остров в военную базу.