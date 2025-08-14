Ричмонд
Жителям Уфы расскажут как поступить на службу в Росгвардию

В уфимских ТЦ развернут агитационные пункты войск Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящую пятницу, 15 августа, в уфимских торговых центрах «Планета» и «Гостиный двор» развернут агитационные пункты Росгвардии. Там всем желающим расскажут, как поступить на службу, передают в пресс-службе ведомства. В работе примут участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделено подбору кандидатов в подразделения вневедомственной охраны и спецподразделения Росгвардии. Также в агитационных пунктах расскажут желающим, как можно поступить в ведомственные военные вузы войск национальной гвардии России.

Ищите мобильные агитационные пункты Росгвардии 15 августа в ТЦ «Планета» и в «Гостином дворе».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.