Жителям Уфы расскажут как поступить на службу в Росгвардию

В предстоящую пятницу, 15 августа, в уфимских торговых центрах «Планета» и «Гостиный двор» развернут агитационные пункты Росгвардии. Там всем желающим расскажут, как поступить на службу, передают в пресс-службе ведомства. В работе примут участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Башкирии.
Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделено подбору кандидатов в подразделения вневедомственной охраны и спецподразделения Росгвардии. Также в агитационных пунктах расскажут желающим, как можно поступить в ведомственные военные вузы войск национальной гвардии России.
Ищите мобильные агитационные пункты Росгвардии 15 августа в ТЦ «Планета» и в «Гостином дворе».
