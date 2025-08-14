Жителям Уфы расскажут как поступить на службу в Росгвардию

В предстоящую пятницу, 15 августа, в уфимских торговых центрах «Планета» и «Гостиный двор» развернут агитационные пункты Росгвардии. Там всем желающим расскажут, как поступить на службу, передают в пресс-службе ведомства. В работе примут участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Башкирии.