Мошенники начали готовиться к школе: какие схемы используются для давления на детей и родителей

Ранее стало известно, что мошенники звонят россиянам от имени маркетплейсов и курьерских служб, сообщая о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Во время разговора жертве предлагают подтвердить личность через код из SMS или перейти по ссылке, ссылаясь на требования служб безопасности. На деле эти данные используются для доступа к личному кабинету пользователя или проведения операций с банковскими счетами.