WhatsApp прокомментировал ограничение его звонков в России

Роскомнадзор 13 августа подтвердил начавшиеся на этой неделе частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp, двух наиболее популярных в России мессенджерах. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. На этом фоне вырос трафик на сетях операторов связи.