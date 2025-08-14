Ричмонд
WhatsApp прокомментировал ограничение его звонков в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) прокомментировал ограничение Роскомнадзором его функции голосовых вызовов.

Источник: Reuters

В мессенджере заявили, что он конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В WhatsApp считают, что именно поэтому российские власти пытаются его блокировать.

По данным сервиса, в России им пользуются почти 100 млн человек. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая Россию», — сказано в его пресс-релизе, опубликованном в соцсети X.

Роскомнадзор 13 августа подтвердил начавшиеся на этой неделе частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp, двух наиболее популярных в России мессенджерах. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. На этом фоне вырос трафик на сетях операторов связи.