WhatsApp прокомментировал ограничение его звонков в России

В мессенджере заявили, что он конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В WhatsApp считают, что именно поэтому российские власти пытаются его блокировать.
По данным сервиса, в России им пользуются почти 100 млн человек. «Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая Россию», — сказано в его пресс-релизе, опубликованном в соцсети X.
Роскомнадзор 13 августа подтвердил начавшиеся на этой неделе частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp, двух наиболее популярных в России мессенджерах. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. На этом фоне вырос трафик на сетях операторов связи.