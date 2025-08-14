В Иркутской области пожар в лесу начался из-за грозы

— Утром 14 августа в Бодайбинском районе оставался один пожар площадью пять гектаров. Его причиной, скорее всего, стала гроза. Для тушения из Киренска на вертолете отправили 10 пожарных-десантников. Если понадобится, к ним могут присоединиться еще 53 специалиста, которые недавно потушили другой пожар в этом же районе, — сказано в сообщении правительства.