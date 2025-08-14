Ричмонд
В Иркутской области пожар в лесу начался из-за грозы

13 августа в Тулунском районе потушили лесной пожар на площади 1,9 гектара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вчера, 13 августа, в Тулунском районе Иркутской области потушили лесной пожар на площади 1,9 гектара. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь появился из-за неосторожности местных жителей. На месте работали семь специалистов и три машины. За ситуацией следили с воздуха: два самолета Ан-2 и два легкомоторных налетали больше 25 часов.

— Утром 14 августа в Бодайбинском районе оставался один пожар площадью пять гектаров. Его причиной, скорее всего, стала гроза. Для тушения из Киренска на вертолете отправили 10 пожарных-десантников. Если понадобится, к ним могут присоединиться еще 53 специалиста, которые недавно потушили другой пожар в этом же районе, — сказано в сообщении правительства.

Сейчас за обстановкой продолжают следить 94 патрульные группы (206 человек). В воздухе работают два Ан-2 и три легкомоторных самолета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Ядринцева в Иркутске загорелась квартира, спасатели эвакуировали пять жильцов, среди которых был ребенок.