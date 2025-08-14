Футболистов бельгийской команды не выпустили из Кишинева, игроки застряли в аэропорту: Теперь и они узнали, что такое не пройти пограничный контроль в Молдове и не попасть на рейс

Два игрока бельгийского «Андерлехта» — Мусса Н’Диайе и Ибрагим Канате — не смогли пройти пограничный контроль в Кишинёве. Об этом клуб сообщил в соцсетях. Подробности пока не раскрываются, ситуацией занимается пресс-служба команды.
Напомним, завтра «Андерлехт» встретится с тираспольским «Шерифом» в Лиге конференций.
Бельгийцы ранее просили перенести матч в Кишинёв из соображений безопасности. Похоже, опасения оказались… немного не по адресу.
Напомним, что «Андерлехт» добился переноса ответного матча третьего раунда Лиги конференций против «Шерифа» из Тирасполя в Кишинёв, сообщает «Молдавский футбол».
Решение принято из-за того, что Тирасполь находится в зоне повышенного риска из-за войны на Украине.