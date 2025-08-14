Футболистов бельгийской команды не выпустили из Кишинева, игроки застряли в аэропорту: Теперь и они узнали, что такое не пройти пограничный контроль в Молдове и не попасть на рейс

Два игрока бельгийского «Андерлехта» — Мусса Н’Диайе и Ибрагим Канате — не смогли пройти пограничный контроль в Кишинёве. Об этом клуб сообщил в соцсетях. Подробности пока не раскрываются, ситуацией занимается пресс-служба команды.