Что необходимо знать о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*

В свою очередь представители WhatsApp* заявили, что мессенджер по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение, что, по мнению компании, является причиной попыток российских властей заблокировать его. В пресс-службе мессенджера отметили, что компания по-прежнему будет продолжать делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для пользователей по всему миру, включая Россию, где приложением пользуются больше 100 миллионов пользователей.