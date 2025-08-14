Что необходимо знать о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*

Роскомнадзор ограничил возможность голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatApp*, объясняя это решение борьбой с мошенничеством и терроризмом. Как работает блокировка и как эти ограничения повлияют на россиян — в материале «Вечерней Москвы».
В ведомстве подчеркнули, что эти платформы используются для обмана и вымогательства денег у россиян, а также их вовлечения в участие в диверсиях и терактах. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали требования российской стороны принять меры противодействия.
В свою очередь представители WhatsApp* заявили, что мессенджер по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение, что, по мнению компании, является причиной попыток российских властей заблокировать его. В пресс-службе мессенджера отметили, что компания по-прежнему будет продолжать делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для пользователей по всему миру, включая Россию, где приложением пользуются больше 100 миллионов пользователей.
Как организована блокировка.
Для ограничения голосовых вызовов через мессенджеры используются ТСПУ — системы фильтрации трафика с технологией DPI. По словам Алексея Учакина, директора по инфраструктуре «EdgeЦентр», ТСПУ устанавливаются на сетях операторов по требованию ФСБ и позволяют выделять голосовой трафик по характерным протоколам, таким как SIP. Блокировка происходит через фильтрацию пакетов с определенными сигнатурами, что отключает нужные функции приложений.
Анастасия Биджелова из «Телеком биржи» добавляет, что звонки в мессенджерах проходят через интернет, а не телефонную сеть. Операторы и регуляторы определяют такие вызовы по трафику и адресам серверов. Для блокировки они разрывают соединение с серверами, из-за чего звонок не начинается или прерывается.
— Операторы связи или регуляторы, например Роскомнадзор, могут определять звонки, анализируя интернет-трафик. Они видят, что связь идет с известными серверами именно этих мессенджеров. Чтобы заблокировать такие звонки, они прерывают связь устройства с этими серверами, в результате чего звонок не может начаться или обрывается, — заявила Биджелова в беседе с РБК.
Как это повлияет на сотовых операторов и россиян.
Крупные мобильные операторы просили запретить звонки через иностранные мессенджеры из-за снижения доходов от традиционной связи и роста затрат на инфраструктуру, сообщил в беседе с РБК депутат Антон Ткачев.
Однако эксперты сомневаются, что блокировка принесет операторам ощутимую финансовую выгоду. Алексей Учакин из «EdgeЦентра» отмечает, что голосовое общение теряет популярность, а включенные в тарифы минуты остаются невостребованными. Анастасия Биджелова считает, что пользователи просто перейдут на другие бесплатные интернет-сервисы.
Тимофей Воронин из «Интеллектуальной аналитики» прогнозирует рост интереса к альтернативным платформам, включая соцсети, что увеличит нагрузку на сети операторов. Денис Кусков из TelecomDaily добавляет, что объем голосовых услуг уже вырос на 10−20 процентов в ряде регионов.
— Здесь важно понимать, что увеличение трафика приведет не только к росту доходов операторов, но и к увеличению нагрузки на их инфраструктуру, что может привести и к расходам на ее поддержание, — отметил Воронин в интервью РБК.
Поможет ли это в борьбе с терроризмом?
С 2024 года в России действует система «Антифрод» от Роскомнадзора, блокирующая звонки с подменой номеров в традиционных сетях. В ответ мошенники массово перешли в иностранные мессенджеры, не обеспечивающие защиту пользователей.
По данным депутата Антона Немкина, число атак через WhatsApp* с 2023 года выросло в 3,5 раза. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что более 90 процентов случаев социальной инженерии происходят именно в зарубежных приложениях.
Гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов назвал звонки через мессенджеры главной киберугрозой 2025 года, связанной с утечками персональных данных. Он отметил, что даже при блокировке WhatsApp* и Telegram мошенники найдут альтернативные каналы.
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что восстановление голосовых функций возможно лишь при «приземлении» сервисов в России. При этом у Telegram такая перспектива есть, а у WhatsApp* — осложнена экстремистским статусом компании Meta, отмечают «Ведомости».
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.