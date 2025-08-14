12-сантиметровый гвоздь вытащили из головы мужчины в нижегородской больнице

Нейрохирурги нижегородской больницы № 39 спасли жизнь мужчины, которому пробило череп 12-сантиметровым гвоздем. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Гвоздь насквозь пробил череп и головной мозг нижегородца. Врачи ГКБ № 39 Александр Лавренюк и Павел Смирнов извлекали инородный предмет более трех часов.
Пациент провел в больнице 53 дня, при этом 40 из них он находился в коме. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится на реабилитации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что врачи восстановили руку нижегородцу, которую он случайно отрезал циркуляркой.