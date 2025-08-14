Ричмонд
12-сантиметровый гвоздь вытащили из головы мужчины в нижегородской больнице

Пациент находился в коме 40 дней.

Источник: Telegram-канал "Бокал прессека"

Нейрохирурги нижегородской больницы № 39 спасли жизнь мужчины, которому пробило череп 12-сантиметровым гвоздем. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Гвоздь насквозь пробил череп и головной мозг нижегородца. Врачи ГКБ № 39 Александр Лавренюк и Павел Смирнов извлекали инородный предмет более трех часов.

Пациент провел в больнице 53 дня, при этом 40 из них он находился в коме. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится на реабилитации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что врачи восстановили руку нижегородцу, которую он случайно отрезал циркуляркой.