В сообщении отмечается, что активисты Demokrati-JA e.V.* пытаются создать «тоталитарный» облик России и разжигают межнациональную вражду. Как сообщает ведомство, немецкое НПО требует введение торгового, газового и нефтяного эмбарго, а также оправдывает преступления киевского режима против мирных жителей.