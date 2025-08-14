Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России немецкой НПО Demokrati-JA e.V.*, занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии.
«Demokrati-JA e.V.* (Германия) интересуют только те русофобские мероприятия, за участие в которых хорошо платят. Деятельность неправительственной организации Генпрокуратура России признала нежелательной», — сказано в публикации ведомства.
В сообщении отмечается, что активисты Demokrati-JA e.V.* пытаются создать «тоталитарный» облик России и разжигают межнациональную вражду. Как сообщает ведомство, немецкое НПО требует введение торгового, газового и нефтяного эмбарго, а также оправдывает преступления киевского режима против мирных жителей.
Пару дней назад Минюст РФ включил в список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, Хельсинкский фонд по правам человека*.
* — Организация, деятельность которой нежелательна на территории РФ.