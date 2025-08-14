Кильсенбаев прокомментировал перенос начала реконструкции уфимского цирка

Проект реконструкции уфимского цирка, разработанный местной компанией «Генпроект», не получил одобрения московской госэкспертизы. Хотя ранее планировалось начать работы уже в 2026 году, конкретные причины отказа остаются неизвестными.
Первый вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев опроверг слухи о переносе сроков. Он подтвердил, что документация, одобренная еще в 2021 году, передана компании «Единый заказчик в сфере строительства». Финансирование планируется выделить из федерального бюджета в рамках программы «Развитие культуры».
Историческое здание на проспекте Октября, построенное в 1968 году по типовому проекту архитекторов Гельфер и Напреенко, когда-то принимало легенд советского цирка — от Никулина до Запашных. Сейчас уникальный комплекс с двухтысячным залом, ареной и гостиницей для артистов продолжает стоять пустым, напоминая о былой славе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.