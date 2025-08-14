Кильсенбаев прокомментировал перенос начала реконструкции уфимского цирка

Историческое здание на проспекте Октября, построенное в 1968 году по типовому проекту архитекторов Гельфер и Напреенко, когда-то принимало легенд советского цирка — от Никулина до Запашных. Сейчас уникальный комплекс с двухтысячным залом, ареной и гостиницей для артистов продолжает стоять пустым, напоминая о былой славе.