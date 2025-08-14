Минспорта назвало жалобы белорусских туристов, путешествующих за границу. Подробности озвучила заместитель директора — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Гончаренок, пишет БелТА.
Представитель Минспорта заметили, что обращения и жалобы от белорусов, которые поступают в ведомство, в большей степени связаны с выездным туризмом. Она заметила, что количество жалоб и обращений возрастает в летний туристический сезон.
— Эти жалобы касаются и поломанных автобусов, и низкого сервиса в гостиницах в принимающих странах. Также часто они касаются непосредственно сервиса руководителей туристических групп, которые сопровождают наших туристов, — пояснила Екатерина Гончаренок.
