Минспорта назвало жалобы белорусских туристов, путешествующих за границу

Минспорта сказало, на что чаще всего жалуются путешествующие за границу белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Минспорта назвало жалобы белорусских туристов, путешествующих за границу. Подробности озвучила заместитель директора — начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Гончаренок, пишет БелТА.

Представитель Минспорта заметили, что обращения и жалобы от белорусов, которые поступают в ведомство, в большей степени связаны с выездным туризмом. Она заметила, что количество жалоб и обращений возрастает в летний туристический сезон.

— Эти жалобы касаются и поломанных автобусов, и низкого сервиса в гостиницах в принимающих странах. Также часто они касаются непосредственно сервиса руководителей туристических групп, которые сопровождают наших туристов, — пояснила Екатерина Гончаренок.

