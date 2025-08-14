В Хабаровске в день «Рока над Амуром» автобусы будут работать допоздна

Работу общественного транспорта продлят в день проведения фестиваля «Рок над Амуром». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году мероприятие пройдет 23 августа и будет приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
Концертный марафон обычно проходит до позднего вечера, в связи с чем в администрации города сообщили, что работа некоторых маршрутов будет продлена.
— Будет продлена работа маршрутов № 7, 14, 25, 33, 34, 56, 71, 73, 83, 83П, трамвайного маршрута № 1, троллейбусного маршрута № 1. Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств, — сообщили в администрации и уточнили, что работа маршрутов № 34, 71, 73, 83, 83П будет организована в соответствии с расписаниями буднего дня.
В этом году помимо легенд рок-музыки в крупном фестивале примут участие команды «Выставка душ» из Хабаровска, «Ёрш 777» из Владивостока, «Карманный томик» из Амурска и «MERFY» из Комсомольска-на-Амуре — именно они прошли конкурсный отбор.
Вход для зрителей традиционно бесплатный, фестиваль проходит при поддержке правительства Хабаровского края.