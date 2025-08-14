ФСБ: Ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов» колоссальный

Украина понесла колоссальный ущерб от операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом в четверг, 14 августа, сообщила пресс-служба ФСБ России.
— Благодаря проведенной операции ВПК (военно-промышленный комплекс, — прим. «ВМ») Украины понес колоссальный ущерб, — цитирует материалы силовиков РИА Новости.
14 августа стало известно, что ФСБ РФ совместно с российской армией удалось сорвать планы Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории России. По итогам удалось уничтожить производственные мощности, задействованные в выпуске ракетных комплексов.
По данным российских силовиков, при запуске с украинской территории ракеты могли долететь до Москвы, столицы Белоруссии Минска, Витебска, Калуги, Тулы, Владимира и Донецка.
Сообщается, что разработка и производство велись при финансовой поддержке и техническом содействии одной из западноевропейских стран. Уточняется, что к проекту была причастна Германия.