Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала августа

Минувшей ночью в мегаполисе зафиксирована самая низкая температура с начала августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшей ночью в мегаполисе зафиксирована самая низкая температура с начала августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ упали до отметки +11,8°. Так холодно в столице не было с 6 июля, когда температура составила +11,1°, уточнил синоптик.

На других метеостанция Москвы ночной минимум варьировался от +10,6° в Тушино и Бутово до +13,0° на Балчуге. В Подмосковье отмечалось еще более выраженное похолодание. В Черусти столбики термометров опускались до +8,3°.

По данным метеоролога, в августе ночная температура продержится на уровне +9…+14°. При том, что дневные показатели вырастут. Потепление ожидается в пятницу и субботу.

Сегодня в Москве воздух прогреется до +18…+20°, в области будет +17…+22°. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ваша надежная лента новостей — МК в МАХ.