Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала августа

Минувшей ночью в мегаполисе зафиксирована самая низкая температура с начала августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ упали до отметки +11,8°. Так холодно в столице не было с 6 июля, когда температура составила +11,1°, уточнил синоптик.
На других метеостанция Москвы ночной минимум варьировался от +10,6° в Тушино и Бутово до +13,0° на Балчуге. В Подмосковье отмечалось еще более выраженное похолодание. В Черусти столбики термометров опускались до +8,3°.
По данным метеоролога, в августе ночная температура продержится на уровне +9…+14°. При том, что дневные показатели вырастут. Потепление ожидается в пятницу и субботу.
Сегодня в Москве воздух прогреется до +18…+20°, в области будет +17…+22°. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ваша надежная лента новостей — МК в МАХ.