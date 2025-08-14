Ричмонд
Эксперт Мосеев посоветовал не заливать 92-й бензин вместо 95-го из экономии

Эксперт не рекомендовал водителям экономить на том, чтобы заливать в бак автомобиля не то, что запланировал производитель.

Источник: Аргументы и факты

Цены на бензин в России вновь выросли. АиФ.ru спросил эксперта, можно ли водителю ради экономии заливать в бак автомобиля, двигатель которого рассчитан на АИ-95, топливо с 92-м октановым числом.

«Логика подсказывает, что если производитель заявляет минимальное октановое число определенное, то под это октановое число рассчитываются и все характеристики двигателя, — отметил бывший президент РОАД Олег Мосеев. — И, соответственно, если единоразово залить в бак бензин с меньшим октановым числом, то проблем возникнуть не должно. Но если это делать постоянно, то износ двигателя будет существенно больше, чем заложен производителем», — сказал Мосеев.

При этом эксперт все же констатировал, что вряд ли в таком случае двигатель очень быстро придет в негодность, однако в мощности потеряет, и это почувствует автовладелец.

«Быстро водитель ощутит потерю мощности двигателя. А когда он придет в негодность… Вряд ли это произойдет быстро, пробег все равно существенным должен быть. Сегодня моторесурс у двигателя от 300 до 500 тысяч, то, соответственно, моторесурс станет от 200 до 350 тысяч. Но сами понимаете: для человека это далекое будущее. Но это не значит, что это не может произойти существенно раньше», — сказал Мосеев.

Эксперт не рекомендовал водителям экономить на том, чтобы заливать в бак автомобиля не то, что запланировал производитель (92-й вместо 95-го бензина).

«Чем выше октановое число, тем больше уверенности в том, что бензин качественнее», — подытожил Мосеев.

Напомним, 14 августа состоится совещание с участием вице-премьера Александра Новака и представителей нефтяных компаний, на котором в основном речь пойдет о мерах по недопущению взлета розничных цен на бензин.

Как сообщалось, биржевые котировки бензина марки AИ-95 обновили исторический рекорд.

