Ребенок ушел в магазин и не вернулся: мальчика нашли по следам когтей опасного хищника

В России, недалеко от Южно-Сахалинска, бурый медведь напал на двух мужчин. Один погиб на месте, второй получил тяжелые ранения и скончался в машине скорой помощи. Нападение произошло рядом со скульптурой «Три оленя» на Корсаковской трассе, в 14 километрах от города. Местные жители отметили, что это популярное место отдыха, куда приезжают молодожены и туристы.