Ребенок ушел в магазин и не вернулся: мальчика нашли по следам когтей опасного хищника

В индийском заповеднике Анамалай медведь-губач напал на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила газета New Indian Express.
Пострадавший временно жил у родственников в рабочем поселке. Мальчик пошел в магазин за молоком, но домой так и не вернулся. Через 45 минут его тело со следами когтей обнаружили в кустах в 500 метрах от дома.
Изначально предполагали, что на ребенка напал леопард, но экспертиза подтвердила, что следы оставил медведь-губач. Этот вид медведя считается самым агрессивным и часто нападает на людей. За последние два месяца это уже второй случай гибели ребенка в заповеднике. В июне леопард растерзал четырехлетнюю девочку.
В России, недалеко от Южно-Сахалинска, бурый медведь напал на двух мужчин. Один погиб на месте, второй получил тяжелые ранения и скончался в машине скорой помощи. Нападение произошло рядом со скульптурой «Три оленя» на Корсаковской трассе, в 14 километрах от города. Местные жители отметили, что это популярное место отдыха, куда приезжают молодожены и туристы.