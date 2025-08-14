Грузовой самолет Ан-12 рухнул 56 лет назад под Новосибирском

Судно осуществляло грузовой рейс маршрутом Тикси — Новосибирск — Москва.
13 августа 1969 года, в окрестностях Новосибирска произошла авиационная катастрофа: потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. Воздушное судно следовало по маршруту Тикси — Новосибирск — Москва, однако при заходе на посадку в новосибирском аэропорту возникли проблемы с одним из двигателей. В результате самолет упал в лесной массив и полностью разрушился. Из шести членов экипажа удалось спастись лишь двоим.
На момент трагического инцидента Ан-12 имел налет 3172 часа. В состав экипажа входили: командир Владимир Чудный, второй пилот Уар Курбатов, штурман Григорий Король, бортмеханик Михаил Муратов, бортрадист Сергей Пьянков и бортпроводник Владимир Сухотин. На борту самолета находилось 9900 килограммов груза.
Вылет из Тикси (Республика Саха) состоялся 12 августа в 20:45. Во время разгона двигатель № 4 не смог выйти на взлетный режим и функционировал в номинальном режиме. Взлет производился в сторону моря, при этом в Тикси наблюдались неблагоприятные погодные условия. Командир принял решение следовать в район с лучшей видимостью. Затем полет продолжился в направлении Новосибирска.
В 0:14 экипаж получил разрешение на снижение для посадки в Новосибирске. Спустя несколько минут один из двигателей вышел из строя. В 0:29 самолет начал снижение, через 16 минут экипаж выпустил шасси и приступил к выполнению третьего разворота, а затем и четвертого.
В критический момент командир сообщил о необходимости совершить вынужденную посадку. Последними словами, произнесенными вторым пилотом, были: «Тут какой-то лес, да? А…?». После этого связь с самолетом прервалась.
Большая часть экипажа погибла, выжили только штурман и бортрадист, успевшие переместиться в кабину сопровождения за несколько мгновений до катастрофы. Обломки самолета были обнаружены в лесу недалеко от Новосибирска.
Расследование показало, что причиной авиакатастрофы стали ошибки, допущенные при техническом обслуживании самолета. Позднее Министерство авиационной промышленности сообщило, что отказ управления произошел из-за заклинивания дроссельного крана командно-топливного агрегата КТА-5Ф, вызванного коррозией. Кроме того, было установлено наличие морской воды в топливе самолета.