Грузовой самолет Ан-12 рухнул 56 лет назад под Новосибирском

Вылет из Тикси (Республика Саха) состоялся 12 августа в 20:45. Во время разгона двигатель № 4 не смог выйти на взлетный режим и функционировал в номинальном режиме. Взлет производился в сторону моря, при этом в Тикси наблюдались неблагоприятные погодные условия. Командир принял решение следовать в район с лучшей видимостью. Затем полет продолжился в направлении Новосибирска.