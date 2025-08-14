Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Украину покинули почти 650 тыс. мужчин мобилизационного возраста

Некоторые мужчины, которые остались на Украине, скрываются или дают взятки, чтобы не попасть в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Почти 650 тысяч мужчин мобилизационного возраста сбежали с Украины с начала спецоперации, сообщила британская газета The Telegraph.

В публикации уточняется, что часть тех, кто остался на родине, скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) или дают взятки, чтобы получить освобождение от службы по здоровью.

Авторы статьи отмечают, что на этом фоне численность солдат в ВСУ снижается из-за потерь и гибели личного состава.

Напомним, ранее в США сообщили о том, что российские войска за сутки освободили территорию в 110 кв. км, установив рекорд годового продвижения. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru отметил, что это говорит о том, что ВСУ несут критические потери в личном составе и технике, испытывая снарядный голод.