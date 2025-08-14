Telegraph: Украину покинули почти 650 тыс. мужчин мобилизационного возраста

Напомним, ранее в США сообщили о том, что российские войска за сутки освободили территорию в 110 кв. км, установив рекорд годового продвижения. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru отметил, что это говорит о том, что ВСУ несут критические потери в личном составе и технике, испытывая снарядный голод.