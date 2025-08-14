Родители из Кремниевой долины тратят миллионы на поиск гениев в эмбрионах

По словам Симоны и Малкольм Коллинз, проживающих в Кремниевой долине и работающих в сфере технологий, у них уже 4 ребенка зачатых при помощи ЭКО с генетическим тестированием. Симона беременна пятым ребенком, у которого в «99-м процентиле по его полигенному показателю вероятности обладания действительно исключительно высоким интеллектом».