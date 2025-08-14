Ричмонд
Родители из Кремниевой долины тратят миллионы на поиск гениев в эмбрионах

Представители Кремниевой долины хотят родить поколение гениев.

Родители из Кремниевой долины одержимы идей рожать только гениев, поэтому они платят по 50 тыс. долларов (4 млн рублей) при ЭКО за выявление в эмбрионах склонности к повышенному IQ, пишет Wall Street Journal.

«В Кремниевой долине любят IQ», — заявил Киан Садеги, основатель Nucleus Genomics — компании, которая занимается генетическим тестированием эмбрионов.

По словам Симоны и Малкольм Коллинз, проживающих в Кремниевой долине и работающих в сфере технологий, у них уже 4 ребенка зачатых при помощи ЭКО с генетическим тестированием. Симона беременна пятым ребенком, у которого в «99-м процентиле по его полигенному показателю вероятности обладания действительно исключительно высоким интеллектом».

Однако некоторые пары прибегают к методу, чтобы выбрать эмбрион, у которого меньшая вероятность развития серьезных заболеваний, например, Альцгеймера.

Автор материала подчеркивает, что в Кремниевой долине развилось настоящее движение, желающее вырастить поколение гениев. Его лидер — Цви Бенсон-Тилсен. Он считает, что это поколение в будущем сможет противостоять искусственному интеллекту.

Ранее самый старый ребенок в мире из 30-летнего эмбриона родился в США.