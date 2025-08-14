Родители из Кремниевой долины тратят миллионы на поиск гениев в эмбрионах

Родители из Кремниевой долины одержимы идей рожать только гениев, поэтому они платят по 50 тыс. долларов (4 млн рублей) при ЭКО за выявление в эмбрионах склонности к повышенному IQ, пишет Wall Street Journal.
«В Кремниевой долине любят IQ», — заявил Киан Садеги, основатель Nucleus Genomics — компании, которая занимается генетическим тестированием эмбрионов.
По словам Симоны и Малкольм Коллинз, проживающих в Кремниевой долине и работающих в сфере технологий, у них уже 4 ребенка зачатых при помощи ЭКО с генетическим тестированием. Симона беременна пятым ребенком, у которого в «99-м процентиле по его полигенному показателю вероятности обладания действительно исключительно высоким интеллектом».
Однако некоторые пары прибегают к методу, чтобы выбрать эмбрион, у которого меньшая вероятность развития серьезных заболеваний, например, Альцгеймера.
Автор материала подчеркивает, что в Кремниевой долине развилось настоящее движение, желающее вырастить поколение гениев. Его лидер — Цви Бенсон-Тилсен. Он считает, что это поколение в будущем сможет противостоять искусственному интеллекту.
Ранее самый старый ребенок в мире из 30-летнего эмбриона родился в США.