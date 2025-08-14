ФСБ показала карту радиуса возможного поражения украинскими «Сапсанами»

ФСБ РФ опубликовала карту радиуса возможного поражения российской территории ракетами «Сапсан».
Так, под угрозу попадали большая часть Центральной России, в том числе Московский регион, а также почти вся территория Белоруссии, включая Минск.
Сам ракетный комплекс на схеме представлен в виде колесного шасси.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что Украина собиралась нанести удары вглубь России ракетами «Сапсан». ВС РФ поразили четыре предприятия, на которых производились ракетные комплексы. В результате ракетная программа Украины была заблокирована.