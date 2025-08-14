В Омске прекратила существование компания «Сибречфлот»

Компания была основана в 2008 году. В 2018 году ее руководитель был осужден за уклонение от уплаты НДС за период 2014—2015 годов. Хотя уголовное преследование было прекращено после возмещения ущерба государству, вскоре предприятие оказалось под угрозой банкротства. В ноябре 2018 года суд ввел процедуру наблюдения из-за долга перед контрагентом в размере 30,4 миллиона рублей.