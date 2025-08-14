В Омске прекратила существование компания «Сибречфлот»

14 августа 2025 года стало известно о ликвидации ООО «Сибирский речной флот» («Сибречфлот») — предприятия, специализировавшегося на речных перевозках и судостроении. Соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 12 августа.
Компания была основана в 2008 году. В 2018 году ее руководитель был осужден за уклонение от уплаты НДС за период 2014—2015 годов. Хотя уголовное преследование было прекращено после возмещения ущерба государству, вскоре предприятие оказалось под угрозой банкротства. В ноябре 2018 года суд ввел процедуру наблюдения из-за долга перед контрагентом в размере 30,4 миллиона рублей.
Несмотря на трудности, «Сибречфлот» временно избежал банкротства: в апреле 2019 года вместо конкурсного производства суд назначил внешнее управление под руководством Натальи Гвоздковой. В марте 2021 года предприятию удалось заключить мировое соглашение с кредиторами, обязавшись постепенно погашать задолженность. Однако обязательства выполнены не были, и в марте 2022 года суд вновь ввел внешнее управление. А уже в апреле 2023 года «Сибречфлот» официально признали банкротом.
Конкурсное производство завершилось в мае 2025 года. Все имущество компании было распродано для погашения долгов.
