Нижегородцам частично ограничили звонки в мессенджерах

Нижегородцам частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*. О введении ограничений 13 августа сообщили в Роскомнадзоре. Такая мера вводится для борьбы с преступностью и объясняется рекомендациями правоохранительных органов.
— По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Другие функции продолжают работать в обычном режиме, однако введенная мера вызвала немало возмущений. Нижегородцы сообщают, что звонки от мошенников чаще поступают им по мобильной сети, а не через мессенджеры.
— Большинство пенсионеров, которых ограбили мошенники, отвечали им по самой обычной мобильной связи. Я так понимаю, скоро мы и вовсе не сможем созваниваться с другими людьми? — прокомментировал Sasha S. в соцсетях.
— Как общаться с родственниками, с друзьями? Не все же в одном городе живут, — возмущается в комментариях нижегородка Наталья.
Как сообщили в Минцифры, ограничения будут сняты когда иностранные мессенджеры выполнят требования федерального законодательства.
*-принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.