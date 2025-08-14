В Минпросвещения разработали варианты расписаний занятий для школьников

Минпросвещения России разработало шаблоны расписаний занятий для школьников 1−11 классов на период 2025—2026 учебного года, информирует пресс-служба министерства.
Для обеспечения сбалансированности образовательной нагрузки ведомство сформировало модели поурочного планирования для всех уровней общего образования. Каждая школа сможет индивидуализировать предложенную структуру с учетом собственных условий в рамках установленных федеральных требований. Утвержденные рекомендации согласованы с Роспотребнадзором и разосланы в регионы страны, отмечается в сообщении.
Как пояснили в министерстве, исходя из федерального учебного плана и типа учебной недели (пятидневной или шестидневной), разработано пять вариантов расписания для младших классов (1−4), шесть — для среднего звена (5−9) и девятнадцать — для старшей школы (10−11). Каждый шаблон включает примеры распределения основных предметов и программ внеурочной деятельности с соблюдением санитарных норм.
Для всех учеников 1−11 классов в каждом варианте первым уроком предусмотрены занятия из цикла «Разговоры о важном». Дополнительно, по четвергам, первым уроком для учащихся 6−11 классов будут проводиться занятия профориентационного проекта «Россия — мои горизонты», подчеркнули в ведомстве.
Читайте также: У учителей в РФ появилась новая важная обязанность, связанная с мигрантами.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.