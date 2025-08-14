Половине екатеринбургских девятиклассников пришлось уйти в колледжи

В Екатеринбурге половине выпускников девятого класса пришлось уйти в колледжи и другие средние специальные учебные заведения. Школы принимали ограниченное количество десятиклассников.
Глава департамента образования города Инна Гумбатова заявила ЕАН, что в этом году квота для зачисления в 10-е классы составляет 9375 мест. На текущий момент к зачислению рекомендованы 8188 детей. «Процесс зачисления обучающихся в 10-е классы завершится не позднее 10 дней до начала учебного года», — пояснила Гумбатова.
Примерно столько же выпускников девятых классов — 8664 учащихся — подали заявление на поступление в колледжи и техникумы. Приемная компания в сузы продолжается.
Ранее конфликтная ситуация возникла в школе № 7 из-за того, что руководство учреждения объявило о решении организовать лишь один 10-й класс на 25 человек с социально-гуманитарной направленностью. Все, кто не попадет в него, должны подавать заявление на обучение в других школах или поступать в колледжи. Родители были возмущены такой ситуацией, потому что хотели оставить детей в родной школе.
«Нам предложили на выбор несколько школ для поступления в 10 класс, в том числе № 53, 110 и 130. Но, во-первых, туда надо ездить. Школа 53, например, находится в отдаленном микрорайоне — на Компрессорном. Во-вторых, поступить в нее тоже нереально. Мы позвонили в школу. Нам сказали, чтобы подавали заявление, но вероятность поступить минимальная. Получается, мы останемся на улице и будем вынуждены пойти в колледж, хотя ребенок учится на 4 и 5», — заявила ранее мама девятиклассника Ольга Гасилова.
Активные родители написали массовое обращение в администрацию района. Спустя несколько недель им удалось встретиться с замначальника районного управления образования.
«Нам объяснили, что госзадание утверждается за год и они его поменять не могут. Этот профиль был заявлен школой якобы по результатам опроса обучающихся. Универсального класса не будет, потому что школа на него не заявилась. Сейчас ситуацию исправить невозможно», — рассказали родители.