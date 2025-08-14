Ричмонд
Троллейбус «Синара» проработает в тестовом режиме на маршруте № 1 до конца лета

За три месяца транспорт смог перевезти более 28,5 тысячи пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

Троллейбус «Синара» продолжит работать на маршруте № 1 «Платформа Чаадаево» — микрорайон «Седьмое небо» в тестовом режиме до конца лета в Нижнем Новгороде. За три месяца транспорт смог перевезти более 28,5 тысячи пассажиров, сообщает Нижегородэлектротранс.

Специалисты предприятия и сами пассажиры положительно оценили троллейбус. Особенно в нем отметили водительское сиденье, удобную приборную панель, приятный дизайн салона с шумоизоляцией, удобные посадочные места и мягкую спинку на накопительной площадке, а также плавность хода.

Напомним, что троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара» начал работу на маршрутах в Нижнем Новгороде в мае 2025 года. Транспорт может перевозить до 85 человек, имеет USB-слоты для подзарядки телефонов, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, пандус, климатические системы, ГЛОНАСС, двери с подсветкой и системой «антизажим» с датчиками.

Ранее на сайте pravda-nn.ru показали, как выглядят новые троллейбусы «Адмирал» и «Синара».