Троллейбус «Синара» проработает в тестовом режиме на маршруте № 1 до конца лета

Напомним, что троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара» начал работу на маршрутах в Нижнем Новгороде в мае 2025 года. Транспорт может перевозить до 85 человек, имеет USB-слоты для подзарядки телефонов, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, пандус, климатические системы, ГЛОНАСС, двери с подсветкой и системой «антизажим» с датчиками.