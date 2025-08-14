В Омске стартует турнир памяти Евгения Хацея — чемпиона России и выдающегося деятеля хоккея

С 14 по 18 августа в Хоккейной академии «Авангард» пройдет традиционный турнир, посвящённый светлой памяти Евгения Хацея — мастера спорта международного класса, который внес огромный вклад в развитие омского хоккея. В мероприятии примут участие юные команды 2010 года рождения из пяти городов России и Беларуси.
Евгений Хацей скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и наставником для молодого поколения игроков. В составе «Авангарда» он стал чемпионом России в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005-м. Позже он занимал руководящие должности в клубе, в том числе пост вице-президента, генерального менеджера и директора Академии, где уделял особое внимание развитию детско-юношеского спорта.
Нынешний директор Хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев подчеркнул важность сохранения наследия Евгения Хацея.
«Два года назад произошла трагическая утрата — ушел из жизни Евгений Владимирович. Он был не просто руководителем, но и наставником, другом для молодых хоккеистов. Его трудолюбие, целеустремлённость и преданность делу остаются для нас примером. Этот турнир — дань уважения его памяти и признание его огромного вклада в развитие омского хоккея», — отметил Алексеев.
В соревнованиях примут участие шесть команд: «Авангард»-2010 (Омск), «Барыс» (Астана), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк) и СДЮШОР им. Р. Салея (Минск). Турнир пройдет по круговой системе в Академии «Авангард» (пр. Мира, 1б).
Напомним, что трагедия произошла 25 мая 2023 года, когда Евгений Хацей скончался прямо во время финала первенства Омской области среди детских команд, где он должен был награждать победителей.