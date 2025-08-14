В Омске стартует турнир памяти Евгения Хацея — чемпиона России и выдающегося деятеля хоккея

Евгений Хацей скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и наставником для молодого поколения игроков. В составе «Авангарда» он стал чемпионом России в 2004 году и обладателем Кубка европейских чемпионов в 2005-м. Позже он занимал руководящие должности в клубе, в том числе пост вице-президента, генерального менеджера и директора Академии, где уделял особое внимание развитию детско-юношеского спорта.