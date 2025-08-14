Ричмонд
В Братске аэропорт готовится к завершению масштабной реконструкции

Основные работы планируют завершить к октябрю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска близится к завершению масштабное обновление инфраструктуры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, уже сейчас самолеты принимает новый перрон с усиленным бетонным покрытием толщиной 62 см. Параллельно завершается отделка современной аварийно-спасательной станции, оснащенной новейшим оборудованием.

— Также строится новая рулежная дорожка и расширяется разворотная площадка перед взлетно-посадочной полосой. В ближайшее время на ВПП установят современное светосигнальное оборудование, — рассказывают в аэропорту.

Основные работы планируют завершить к октябрю, а полностью проект должен быть сдан до конца года. На модернизацию аэропорта с 2023 года выделено три миллиарда рублей в рамках федеральной программы.

Отметим, последний раз крупная реконструкция проводилась около 30 лет назад, когда построили новую взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы воздушных судов. Нынешнее обновление повысит безопасность полетов, улучшит условия для пассажиров и авиакомпаний, а также откроет возможности для новых маршрутов — как пассажирских, так и грузовых.

