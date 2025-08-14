В Братске аэропорт готовится к завершению масштабной реконструкции

Отметим, последний раз крупная реконструкция проводилась около 30 лет назад, когда построили новую взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы воздушных судов. Нынешнее обновление повысит безопасность полетов, улучшит условия для пассажиров и авиакомпаний, а также откроет возможности для новых маршрутов — как пассажирских, так и грузовых.