В Братске аэропорт готовится к завершению масштабной реконструкции

В аэропорту Братска близится к завершению масштабное обновление инфраструктуры. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, уже сейчас самолеты принимает новый перрон с усиленным бетонным покрытием толщиной 62 см. Параллельно завершается отделка современной аварийно-спасательной станции, оснащенной новейшим оборудованием.
— Также строится новая рулежная дорожка и расширяется разворотная площадка перед взлетно-посадочной полосой. В ближайшее время на ВПП установят современное светосигнальное оборудование, — рассказывают в аэропорту.
Основные работы планируют завершить к октябрю, а полностью проект должен быть сдан до конца года. На модернизацию аэропорта с 2023 года выделено три миллиарда рублей в рамках федеральной программы.
Отметим, последний раз крупная реконструкция проводилась около 30 лет назад, когда построили новую взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы воздушных судов. Нынешнее обновление повысит безопасность полетов, улучшит условия для пассажиров и авиакомпаний, а также откроет возможности для новых маршрутов — как пассажирских, так и грузовых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске разыскивают 16-летнего подростка.