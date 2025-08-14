Ричмонд
В РФ экстрадировали обвиняемого в терроризме участника ИГ* Боташева**

Самолет с боевиком Русланом Боташевым** на борту прибыл в Москву.

Российским правоохранительным органам удалось добиться экстрадиции участника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Боевик был доставлен в Москву транзитом через Турцию по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно материалам следствия, подозреваемый Руслан Боташев** в ноябре-декабре 2014 года проходил подготовку в сирийском лагере, где обучался военному делу. В январе 2015 года он добровольно вступил в одно из вооруженных формирований ИГ*.

В период с января по март 2015 года обвиняемый участвовал в охране инженерных подразделений террористов, занимавшихся минированием туннелей в Алеппо, а также в обороне города от правительственных сирийских войск. После того как Боташев скрылся от правосудия, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск.

Ранее Украина впервые передала России гражданина РФ, который добровольно присоединился к ВСУ и участвовал в боевых действиях. Против него уже возбуждено уголовное дело.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** — Физлицо, признанное террористом и экстремистом.