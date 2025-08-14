В РФ экстрадировали обвиняемого в терроризме участника ИГ* Боташева**

В период с января по март 2015 года обвиняемый участвовал в охране инженерных подразделений террористов, занимавшихся минированием туннелей в Алеппо, а также в обороне города от правительственных сирийских войск. После того как Боташев скрылся от правосудия, в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск.