Боец ВС РФ у Январского зашел на разведку в тыл ВСУ

Перед освобождением села Январское в Днепропетровской области боец штурмовой роты «Нефрит» группировки «Восток» с позывным Белый самостоятельно провел разведку. Он собрал ценную информацию и незамеченным с тыла противника вернулся к своим. Об этом стало известно в четверг, 14 августа.

Сослуживец Белого с позывным Приморец рассказал, что разведчик около двадцати минут находился в тылу врага и собирал сведения. Поздно вечером он вернулся к своим, что позволило точно определить расположение противника и нанести по нему удар.

Сам Белый признался, что до сих пор не понимает, как ему удалось остаться незамеченным. Он отметил, что находился всего в нескольких метрах от позиций украинских сил.

Он также рассказал, что в конце пути ему пришлось бежать по открытой местности, так как другого выхода не оставалось. По словам Белого, несмотря на риск, операция прошла успешно, и собранная информация оказалась крайне полезной, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за сутки продвинулись примерно на 11 километров в Донецкой Народной Республике, севернее Покровска. Об этом сообщили военные эксперты. Темпы наступления сравнивают с началом специальной военной операции.